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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Выборы — 2020

Выборы по новым правилам. Подписаны поправки в избирательное законодательство

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров подписал конституционный Закон «О внесении изменений в конституционный Закон «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 22 октября.

Поправки разработаны в целях создания правовых условий для расширения представительства в парламенте политических сил, представляющих интересы граждан, путем снижения избирательного порога и избирательного залога для политических партий.

Принятым законом:

  • ликвидируется подача заявления граждан (форма № 2) о намерении изменить избирательный адрес на территории Кыргызской Республики; этой возможностью могут воспользоваться только избиратели, проживающие и пребывающие за пределами Кыргызстана;
  • избирательный залог возвращается кандидатам в президенты, политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, получившим не менее 1 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании (ранее было не менее 5 процентов);
  • размер избирательного залога для политических партий, выдвинувших списки кандидатов, уменьшен с 5 миллионов до 1 миллиона сомов;
  • избирательный порог снижен с 7 до 3 процентов.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172642/
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