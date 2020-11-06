На ремонт «Белого дома» пойдут зарплаты тех депутатов, кто отказался от них ранее. Об этом журналистам заявил спикер Талант Мамытов.

По его словам, этих средств хватит, чтобы восстановить окна и двери. Ранее сообщалось, что около 70 нардепов за свой счет ремонтируют кабинеты и разгромленные коридоры.

Талант Мамытов добавил, что есть меценаты и просто граждане, которые готовы помочь с ремонтом.

«Мы максимально постараемся решить вопрос своими силами, без привлечения бюджетных средств», — пояснил спикер, добавив, что сложно решить вопрос с восстановлением техники и оборудования, но можно.

Отметим, точную сумму ущерба так и не посчитали. По предварительным данным, на капитальный ремонт здания необходимо потратить 450 миллионов сомов. И. о. президента Садыр Жапаров заявил в ходе одной из своих рабочих поездок, что восстановление потребует не более 10 миллионов сомов. Ремонт начали без проведения тендера.

«Белый дом» был разгромлен в ходе беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Сегодня был демонтирован забор, которым по периметру окружено здание.