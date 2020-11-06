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Власть

На ремонт «Белого дома» пойдут зарплаты тех депутатов, кто отказался от них

На ремонт «Белого дома» пойдут зарплаты тех депутатов, кто отказался от них ранее. Об этом журналистам заявил спикер Талант Мамытов.

По его словам, этих средств хватит, чтобы восстановить окна и двери. Ранее сообщалось, что около 70 нардепов за свой счет ремонтируют кабинеты и разгромленные коридоры.

Талант Мамытов добавил, что есть меценаты и просто граждане, которые готовы помочь с ремонтом.

«Мы максимально постараемся решить вопрос своими силами, без привлечения бюджетных средств», — пояснил спикер, добавив, что сложно решить вопрос с восстановлением техники и оборудования, но можно.

Отметим, точную сумму ущерба так и не посчитали. По предварительным данным, на капитальный ремонт здания необходимо потратить 450 миллионов сомов. И. о. президента Садыр Жапаров заявил в ходе одной из своих рабочих поездок, что восстановление потребует не более 10 миллионов сомов. Ремонт начали без проведения тендера.

«Белый дом» был разгромлен в ходе беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Сегодня был демонтирован забор, которым по периметру окружено здание. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/172243/
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