В Бишкеке начался демонтаж забора вокруг «Белого дома»

Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» приступили к демонтажу ограды вокруг «Белого дома».

По словам присутствующего на месте и. о. мэра Бишкека Балбака Тулобаева, эту работу муниципалитет проводит по распоряжению спикера парламента.

«Здание «Белого дома» и ограждения действительно не находятся на балансе мэрии, но мы выполняем эту работу по поручению спикера», — пояснил и. о. мэра.

Он также отметил, что пока не знает, в какую сумму бюджету города обойдется демонтаж. Неизвестна и дальнейшая судьба забора.

«Демонтированные конструкции будут храниться на одной из баз муниципального предприятия. Я пока не знаю, будут ли они позже где-либо устанавливаться», — сказал Балбак Тулобаев.

Планируется, что часть забора, на которой установлены мемориальные доски с именами погибших в событиях 7 апреля 2010 года, останется в виде мемориала. Ее рабочие сносить не будут.