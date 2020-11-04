17:00
USD 83.70
EUR 97.80
RUB 1.05
Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Выборы — 2020

Когда Садыр Жапаров подпишет поправки в избирательное законодательство

Депутаты парламента 22 октября отменили голосование на выборах по форме № 2. Жогорку Кенеш также большинством голосов одобрил снижение избирательного порога для политических партий, участвующих в выборах, до 3 процентов, а размер залога — до 1 миллиона сомов.

Законопроект отправлен исполняющему обязанности президента премьер-министру Садыру Жапарову на подпись. Однако документ до сих пор не подписан и не возвращен в аппарат главы государства. Гражданские активисты выразили опасения, что новые власти намеренно тянут с узакониванием поправок.

Заведующий отделом информационной политики аппарата президента Нургазы Анаркулов рассказал 24.kg, что происходит.

По его словам, принятый депутатами Жогорку Кенеша законопроект поступил в аппарат.

«В соответствии со статьей 81 Конституции президент не позднее одного месяца со дня получения закона подписывает или возвращает его со своими возражениями в парламент. Указанный закон поступил 23 октября 2020 года для подписания. В настоящее время он находится на рассмотрении Садыра Жапарова», — проинформировал Нургазы Анаркулов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171965/
просмотров: 381
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров посетил месторождение Терек-Сай
Садыра Жапарова уличили во лжи. Комментарий пресс-секретаря и. о. президента
Курманкул Зулушев рассказал о процессе экстрадиции сестры и. о. президента
Factcheck.kg уличил Садыра Жапарова во лжи
Жилетка за $3 тысячи. Садыр Жапаров рассказал, откуда у него дорогой гардероб
Беспорядки в Кыргызстане. Как революционеры власть захватывали
Они сами пришли. Чиновники об учителях на встрече с Садыром Жапаровым в Оше
Дословно. Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров
Садыр Жапаров собирает тысячи людей. Волонтер напомнил о второй волне COVID-19
В Кыргызстане даже осужденные платят деньги, чтобы попасть под амнистию
Популярные новости
Садыр Жапаров объяснил, почему оставил статус экс-президента Жээнбекову Садыр Жапаров объяснил, почему оставил статус экс-президента Жээнбекову
Советник Садыра Жапарова скрыл в&nbsp;своих декларациях крупную недвижимость Советник Садыра Жапарова скрыл в своих декларациях крупную недвижимость
Учителей в&nbsp;Оше заставили идти на&nbsp;встречу с&nbsp;Садыром Жапаровым принудительно Учителей в Оше заставили идти на встречу с Садыром Жапаровым принудительно
Омурбек Бабанов объяснил, почему решил вернуться в&nbsp;политику Омурбек Бабанов объяснил, почему решил вернуться в политику
Бизнес
Благотворительность&nbsp;&mdash; наш гражданский долг Благотворительность — наш гражданский долг
Пять барьеров от&nbsp;коронавируса Пять барьеров от коронавируса
MegaCom объявляет набор слушателей в&nbsp;&laquo;IT&nbsp;Школу&raquo; MegaCom объявляет набор слушателей в «IT Школу»
Хочешь квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Сканируй чеки и&nbsp;оплачивай услуги через MegaPay Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и оплачивай услуги через MegaPay
4 ноября, среда
16:44
Садыр Жапаров посетил месторождение Терек-Сай Садыр Жапаров посетил месторождение Терек-Сай
16:40
Водителю «Тазалыка» объяснили, почему не стоит возить людей в кузове мусоровоза
16:39
Благотворительность — наш гражданский долг
16:36
Когда Садыр Жапаров подпишет поправки в избирательное законодательство
16:34
Выборы президента. Канат Исаев подал уведомление в ЦИК: будет баллотироваться