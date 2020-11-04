Когда Садыр Жапаров подпишет поправки в избирательное законодательство

Депутаты парламента 22 октября отменили голосование на выборах по форме № 2. Жогорку Кенеш также большинством голосов одобрил снижение избирательного порога для политических партий, участвующих в выборах, до 3 процентов, а размер залога — до 1 миллиона сомов.

Законопроект отправлен исполняющему обязанности президента премьер-министру Садыру Жапарову на подпись. Однако документ до сих пор не подписан и не возвращен в аппарат главы государства. Гражданские активисты выразили опасения, что новые власти намеренно тянут с узакониванием поправок.

Заведующий отделом информационной политики аппарата президента Нургазы Анаркулов рассказал 24.kg, что происходит.

По его словам, принятый депутатами Жогорку Кенеша законопроект поступил в аппарат.

«В соответствии со статьей 81 Конституции президент не позднее одного месяца со дня получения закона подписывает или возвращает его со своими возражениями в парламент. Указанный закон поступил 23 октября 2020 года для подписания. В настоящее время он находится на рассмотрении Садыра Жапарова», — проинформировал Нургазы Анаркулов.