Выборы президента. Политолог Бакыт Бакетаев намерен баллотироваться

Политолог Бакыт Бакетаев намерен баллотироваться в президенты. Об этом он сообщил 24.kg сам.

По его словам, у него есть программа — простая и понятная и видение, как должно развиваться государство. «Сегодня я подам уведомление в ЦИК о намерении участвовать и пойду также сдавать госязык. Иду как самовыдвиженец», — сказал Бакыт Бакетаев.

О своем намерении бороться за главный государственный пост в стране сегодня также заявил уже экс-спикер парламента Канат Исаев.

Ранее документы в ЦИК подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов. Все они самовыдвиженцы.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021-го.