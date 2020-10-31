Сотрудники аппарата Жогорку Кенеша не получили зарплату за сентябрь и октябрь. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Дастан Бекешев.

По его словам, работающие в управлении делами также остались без денег. Нардеп это связывает с дефицитом госбюджета в 30 миллиардов сомов. «Надеюсь, средства найдут. Ладно, депутаты без зарплаты, но простым сотрудникам можно ее выплатить», — считает Дастан Бекешев.

В аппарате Жогорку Кенеша и управлении делами сообщения о задержках с выплатами пока не комментируют.