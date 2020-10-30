Выборы президента. Адахан Мадумаров будет участвовать в гонке

Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров заявил о том, что намерен участвовать в досрочных выборах президента.

По его словам, он идет как самовыдвиженец. С политсоветом партии решение согласовано.

Отметим, что принятым Жогорку Кенешем законом 22 октября предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 Конституционного закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов определят после конституционной реформы, но не позднее 1 июня 2021-го.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года.