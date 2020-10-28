Партии объединились и выдвинули требования Садыру Жапарову

15 партий заявили об объединении и участии в парламентских выборах. В состав новой политорганизации вошли в том числе «Замандаш», «Реформа», «Мекен Ынтымагы», «Бутун Кыргызстан».
Представители партий настаивают на том, чтобы парламентские выборы проходили в назначенный ЦИК срок — 20 декабря. «Только таким образом мы можем вернуться в правовое поле», — сказал Азият Жекшеев.
Участники инициативы объединения озвучили свои требования к Садыру Жапарову.
- подписать Конституционный закон «О внесении изменений в Конституционный закон о выборах президента КР и депутатов ЖК КР», предусматривающий снижение избирательного залога, избирательного порога и отмены формы № 2;
- привлечь к ответственности руководителей Генпрокуратуры, МВД и ГКНБ, действовавших в предвыборный период и день выборов — за бездействие в пресечении нарушений, связанных с подкупом голосов, и использование админресурса;
- прекратить неправомерное давление и угрозы в отношение членов ЦИК;
- осуществить самороспуск парламента шестого созыва в связи с истечением срока исполнения полномочий.