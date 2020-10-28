Партии объединились и выдвинули требования Садыру Жапарову

15 партий заявили об объединении и участии в парламентских выборах. В состав новой политорганизации вошли в том числе «Замандаш», «Реформа», «Мекен Ынтымагы», «Бутун Кыргызстан».

Представители партий настаивают на том, чтобы парламентские выборы проходили в назначенный ЦИК срок — 20 декабря. «Только таким образом мы можем вернуться в правовое поле», — сказал Азият Жекшеев.

Участники инициативы объединения озвучили свои требования к Садыру Жапарову.