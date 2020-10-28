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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Вотум недоверия намерены выразить депутаты спикеру парламента Канату Исаеву

В парламенте начался сбор подписей за выражение вотума недоверия спикеру Канату Исаеву. Об этом 24.kg сообщили источники в Жогорку Кенеше. 

Информацию подтвердили и некоторые депутаты. На пост торага часть нардепов выдвигает Таланта Мамытова. Отметим, для выражения недоверия главе Жогорку Кенеша необходимо две трети голосов депутатского корпуса и столько же для избрания нового. 

Если Таланта Мамытова утвердят в этой должности, то он станет исполняющим обязанности президента в случае отставки Садыра Жапарова, который собрался участвовать в досрочных выборах, назначенных на 10 января. Канат Исаев ранее отказался от этой миссии. 

Ранее ЦИК назначила досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года. Это решение не оспаривается. Однако другое решение избирательной комиссии — о проведении повторных парламентских выборов — вызвало споры. Суд отменил его.

Напомним, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов назначат после нее в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021-го.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сначала сказал, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года. Затем заявил, что парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171046/
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