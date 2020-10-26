Выборы президента. ЦИК утвердила смету расходов

ЦИК сегодня на заседании утвердила смету расходов на досрочные выборы президента.

Уточняется, что кампания обойдется в 549 миллионов 161 тысячу 100 сомов. Из них 369 миллионов сомов 137 тысяч 300 сомов будут направлены в области. В эту сумму входят командировочные и транспортные расходы, приобретение канцелярских товаров, тренинги для членов ТИК и УИК, зарплата, суточные, а также услуги связи. Издание бюллетеней обойдется в 7-10 миллионов сомов.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что обозначенная экономия средств составляет 212 миллионов сомов. Вместе с тем Центризбирком просит дополнительно выделить из бюджета 147 миллионов сомов. «Мы попробуем привлечь международных партнеров, чтобы оказали нам помощь в приобретении СИЗ. Мы, конечно, рассчитывали на две кампании. Но теперь придется объяснять», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Она также добавила, что в случае проведения досрочных выборов тендер проводится путем прямого заключения договора. «Первоочередные расходы предписаны на открытие избирательных участков», — сказала глава ЦИК.

Ранее Центризбирком назначила досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года. Это решение не оспаривается. Однако другое решение избирательной комиссии — о проведении повторных парламентских выборов — вызвало споры. Суд отменил его.

Напомним, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов назначат после нее в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021-го.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сначала заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года. Затем заявил, что парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021-го.