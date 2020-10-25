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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Садыр Жапаров подсчитал, во сколько обойдется ремонт «Белого дома»

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров опроверг, что на ремонт «Белого дома» потребуется 450 миллионов сомов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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«Информация о том, что на ремонт «Белого дома» уйдет 450 миллионов сомов, не соответствует действительности. Это средства, заложенные в парламентские выборы», — пояснил и. о. главы государства.

По данным Садыра Жапарова, на ремонт здания Жогорку Кенеша понадобится 10 миллионов сомов. Он добавил, что уже распорядился начать ремонт.

Стоит отметить, что сумму 450 миллионов сомов, якобы необходимых на восстановление «Белого дома», разрушенного во время беспорядков в Бишкеке в ночь на 6 октября, назвал ныне советник Садыра Жапарова Акылбек Жапаров.

Ранее и. о. президента сообщил, что парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021-го. Дата выборов в ЖК за последние дни меняется Садыром Жапаровым не в первый раз.

23 октября он заявлял, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта следующего года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170676/
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