Для восстановления здания «Белого дома» потребуется 450 миллионов сомов

Для восстановления здания парламента и президента после беспорядков за ночь 5 октября потребуется 450 миллионов сомов. Об этом на внеочередном заседании парламента в государственной резиденции «Ала-Арча» сообщил депутат Акылбек Жапаров.

Он отметил, что является советником премьер-министра Садыра Жапарова на общественных началах. Коллеги его поздравили и напомнили, что он был советником и бывшего главы кабмина Мухаммедкалыя Абылгазиева.

«Если бы Абылгазиев слушал меня, он не ушел бы в отставку и не привел бы президента к отставке за три года», — сказал Акылбек Жапаров.

Нардепы начали рассматривать законопроект о приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Согласно законопроекту, президентские и парламентские выборы пройдут после конституционной реформы. Парламент поработает до июня 2021 года.