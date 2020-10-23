15:43
USD 80.74
EUR 95.64
RUB 1.05
Власть

Садыр Жапаров: Положение в экономике не из лучших

«Я честно скажу, сегодня положение в экономике не из лучших», — заявил сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров.

По его словам, дефицит бюджета на сегодня составляет порядка 28 миллиардов сомов. Но по предоставляемым главе кабмина данным картина намного хуже.

«В ближайшее время мы представим вам все данные. Положение не из лучших. Поэтому, рассмотрев актуальность вопроса, я хочу дать несколько поручений руководителям всех государственных органов», — подчеркнул Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170538/
просмотров: 602
Версия для печати
Материалы по теме
Фото дня. В соцсетях обсуждают жилетку Садыра Жапарова за $3 тысячи
Садыр Жапаров обещает провести парламентские выборы до марта 2021 года
Назначения Садыра Жапарова. Где обещанная образованная молодежь?
Чингиз Айдарбеков назначен советником президента по внешнеполитическим вопросам
Нападки на свободу слова. Эффект перевернутых граблей
После очередного переворота свобода слова в Кыргызстане снова под угрозой
Талант Мамытов об инициативе переноса сроков выборов в ЖК и президентских
Где нет справедливости, не будет развития. Жапаров дал наставления генпрокурору
Генсек ОДКБ Станислав Зась поздравил Садыра Жапарова с назначением
Кадровая чехарда продолжается. Последние перестановки Садыра Жапарова
Популярные новости
Садыр Жапаров объяснил, почему Райымбека Матраимова нельзя сажать в&nbsp;тюрьму Садыр Жапаров объяснил, почему Райымбека Матраимова нельзя сажать в тюрьму
Согласны&nbsp;ли вы&nbsp;с&nbsp;тем, что Сооронбай Жээнбеков получил льготы и&nbsp;привилегии? Опрос Согласны ли вы с тем, что Сооронбай Жээнбеков получил льготы и привилегии? Опрос
Садыр Жапаров рассказал, будет&nbsp;ли он&nbsp;участвовать в&nbsp;президентских выборах Садыр Жапаров рассказал, будет ли он участвовать в президентских выборах
Выборы-2020. Еще три партии заявили об&nbsp;участии в&nbsp;гонке Выборы-2020. Еще три партии заявили об участии в гонке
Бизнес
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo;: Сняты ограничения на&nbsp;отправку переводов за&nbsp;границу «БАКАЙ БАНК»: Сняты ограничения на отправку переводов за границу
23 октября, пятница
15:30
Эльдар Аттокуров назначен заместителем руководителя аппарата правительства Эльдар Аттокуров назначен заместителем руководителя апп...
15:26
Садыр Жапаров: Положение в экономике не из лучших
15:21
Возобновит ли Россия финансирование? Депутаты встречались с послом РФ
15:19
ГКНБ: В Центре образования Октябрьского района похитили 90 миллионов сомов
14:59
Вторая волна. Правозащитники просят Садыра Жапарова разгрузить СИЗО и колонии