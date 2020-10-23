Садыр Жапаров: Положение в экономике не из лучших

«Я честно скажу, сегодня положение в экономике не из лучших», — заявил сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров.

По его словам, дефицит бюджета на сегодня составляет порядка 28 миллиардов сомов. Но по предоставляемым главе кабмина данным картина намного хуже.

«В ближайшее время мы представим вам все данные. Положение не из лучших. Поэтому, рассмотрев актуальность вопроса, я хочу дать несколько поручений руководителям всех государственных органов», — подчеркнул Садыр Жапаров.