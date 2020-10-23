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Власть
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

Депутат Наталья Никитенко о незаконных попытках изменить Конституцию

Депутат парламента Наталья Никитенко на своей странице в Facebook заявила, что после принятия поправок в конституционный закон о выборах шестой созыв Жогорку Кенеша окончательно утратил доверие народа, а его легитимность вызывает сомнения многих юристов-конституционалистов.

Она напомнила, что 28 октября истекает срок полномочий этого состава. «Но созыв продлевает себе жизнь на семь месяцев и собирается стать площадкой для реализации конституционной реформы. Куда мы денем статью Конституции о том, что Жогорку Кенеш избирается сроком на пять лет? Считаю, что это решение парламента, принятое под давлением, в условиях нарушения всех норм регламента, иных законов, оно будет исторически оспорено и еще получит свою оценку», — отметила Наталья Никитенко.

Она добавила, что все здоровые, здравомыслящие силы общества должны объединиться и создать заслон на пути попыток изменить Конституцию, возвратив тем самым президентскую форму правления. «Наша страна проходила путь президентской республики, итогом стали две революции. Итогом народных протестов 5 октября тоже стала попытка узурпации власти неконституционными путями через монополизацию парламента партиями власти с помощью подкупа и админресурса. Считаю, что в нашей стране важно как никогда защитить парламентаризм, очистить его от попыток видоизменить, подменить его суть. Парламентаризм в чистом виде — это народные партии, пришедшие через честные выборы, а не искаженная модель, где власть пытается сформировать «ручной» парламент», — написала нардеп.

Депутат призвала объединить усилия и начать общественный диалог по конституционным изменениям для усиления и укрепления парламентаризма с участием всех заинтересованных сил.

Отметим, принятым накануне Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 Конституционного закона Кыргызской Республики «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентированы порядок проведения повторных выборов депутатов парламента, до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством КР, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон КР вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170487/
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