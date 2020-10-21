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Власть

Станем вторым Туркменистаном. Омурбек Текебаев рассказал, что ждет страну

Есть силы, заинтересованные в срыве парламентских выборов. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Омурбек Текебаев.

«Сейчас есть две позиции. Одни хотят вовремя провести парламентские выборы, чтобы новые депутаты инициировали конституционную реформу. Другие пытаются сорвать срок парламентских выборов, не считаясь с Конституцией, и установить президентскую форму правления. В таком случае я могу ответственно заявить, что у нас будет как в Туркменистане. Может случиться так, что вам придется потом целовать руки лидеру», — сказал нардеп.

Некоторые силы пытаются установить в Кыргызстане абсолютное президентское правление.

Омурбек Текебаев

По его словам, опыт других стран говорит, что нужно выходить из кризиса с той Конституцией, которая есть на данный момент.

«Мы знаем, как хотят провести выборы. Кто будет баллотироваться, кто станет президентом, если один из них не пройдет», — отметил Омурбек Текебаев.

Напомним, сегодня ЦИК объявила дату повторных выборов в Жогорку Кенеш. Они состоятся 20 декабря 2020 года. Это значит, что голосование пройдет по старым правилам — при необходимости внесения избирательного залога размером 5 миллионов сомов, преодолении 7-процентного порога и с использованием формы № 2.

Депутат Умбеталы Кыдыралиев предлагает провести референдум по изменению Конституции. Это незаконно. Шестой созыв не имеет права назначать референдум. Не может назначить плебисцит и Садыр Жапаров, поскольку он только исполняющий обязанности президента страны. Вопрос референдума может решить депутатский корпус седьмого созыва и законно избранный глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170163/
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