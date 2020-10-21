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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Повторные выборы в Жогорку Кенеш пройдут 20 декабря

Повторные выборы в Жогорку Кенеш пройдут 20 декабря. Решение принято сегодня на заседании ЦИК единогласно.

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Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева отметила, что ЦИК подготовила изменения в некоторые законодательные акты. «Они получили одобрение в комитете, и эта работа будет вестись параллельно. Наше решение не является препятствием для принятия этих программ», — сказала она.

Напомним, 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки.

В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170100/
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