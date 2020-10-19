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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Руководитель аппарата правительства объяснил последние кадровые перестановки

Руководитель аппарата правительства Бакыт Аманбаев объяснил 24.kg последние кадровые перестановки.

По его словам, Досалы Эсеналиев был назначен главой Государственной кадровой службы 14 октября указом экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Руководителем аппарата стал в свою очередь Алмаз Кененбаев. «Сегодня и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров освободил их от занимаемых должностей. Пока никто не назначен. В планах провести оптимизацию аппаратов и президента, и премьера, чтобы убрать дублирующие отделы», — отметил Бакыт Аманбаев.

Он добавил, что кадровые перестановки продолжатся.

Напомним, 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169883/
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