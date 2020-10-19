Суйунбек Касмамбетов стал руководителем аппарата президента

Суйунбек Касмамбетов назначен руководителем аппарата президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Он родился 8 апреля 1960 года в Нарыне. Выпускник исторического факультета Кыргызского государственного университета. Поступил в вуз с пятой попытки.

После окончания университета преподавал в нем. В 1989 году решил строить карьеру по партийной линии. Работал инструктором идеологического отдела в райкоме компартии. После развала СССР работал помощником у руководителей госорганов. В 1992-м поступил на работу в Верховный совет Республики Кыргызстан. С тех пор до 2009 года работал в структурах Жогорку Кенеша на различных должностях.