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Власть

Суйунбек Касмамбетов стал руководителем аппарата президента

Суйунбек Касмамбетов назначен руководителем аппарата президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Он родился 8 апреля 1960 года в Нарыне. Выпускник исторического факультета Кыргызского государственного университета. Поступил в вуз с пятой попытки.

После окончания университета преподавал в нем. В 1989 году решил строить карьеру по партийной линии. Работал инструктором идеологического отдела в райкоме компартии. После развала СССР работал помощником у руководителей госорганов. В 1992-м поступил на работу в Верховный совет Республики Кыргызстан. С тех пор до 2009 года работал в структурах Жогорку Кенеша на различных должностях.

Ранее Садыр Жапаров заявлял, что назначения будут производиться исключительно в целях обновления кадрового потенциала и привлечения на государственную гражданскую службу новых и молодых специалистов. 

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/169880/
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