Жогорку Кенеш поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за его труд

Сооронбай Жээнбеков должен сохранить все привилегии экс-президента. Об этом на внеочередном заседании парламента сообщил спикер Канат Исаев.

Он отметил, что Сооронбай Жээнбеков внес большой вклад в развитие страны.

«Ваша заслуга перед страной неоценима. Благодаря вашему благородству удалось сохранить стабильность. Сооронбай Жээнбеков должен сохранить все привилегии экс-президента», — заявил Канат Исаев.

Сооронбай Жээнбеков покинул заседание Жогорку Кенеша. Парламентарии проводили его аплодисментами.