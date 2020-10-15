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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Митинг в Бишкеке. Сторонники премьер-министра выставили очередной ультиматум

Фото 24.kg. Митинг в Бишкеке

Если президент Сооронбай Жээнбеков до 15.00 не уйдет в отставку, то сторонники премьер-министра Садыра Жапарова пойдут к госрезидденции «Ала-Арча». Об этом заявлено митингующими, которые передислоцировались от Старой площади Бишкека к гостинице «Иссык-Куль».

В эпицентре событий находится более тысячи человек.

Напомним, что вчера депутаты Жогорку Кенеша повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Парламент утвердил состав и программу правительства.

На пресс-конференции новоизбранный глава кабмина заявил, что решит вопрос отставки президента.

Вечером того же дня, выступая перед своими сторонниками на площади, Садыр Жапаров заявил, что глава государства Сооронбай Жээнбеков пока не собирается уходить в отставку. Переговоры продолжатся сегодня.

Известно, что сейчас проходит второй раунд переговоров между президентом и премьером.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169422/
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