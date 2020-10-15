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Власть
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

Срок полномочий парламента VI созыва истек. Но они продолжат работу

Сегодня, 15 октября, истекает срок полномочий Жогорку Кенеша шестого созыва. Однако депутаты смогут работать до формирования нового состава парламента. Об этом 24.kg сообщила экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова.

Напомним, в 2015 году 15 октября ЦИК объявила официальные итоги выборов. 28 октября состоялась церемония присяги депутатов ЖК шестого созыва.

Клара Сооронкулова напомнила, что по Конституции депутаты парламента избираются сроком на пять лет.

«Но есть другая норма, где говорится, что со дня первого заседания Жогорку Кенеша полномочия прежнего созыва прекращаются. Эта норма введена, чтобы сохранить преемственность и не было правового вакуума. Но то, что есть пятилетний срок, создает определенную коллизию. При этом нам надо учесть сегодняшнюю ситуацию, и депутаты должны внести свою лепту в стабилизацию общественно-политической ситуации, хоть и 90 процентов нардепов дискредитированы», — отметила Клара Сооронкулова.

Она предлагает парламенту в кратчайший срок принять ряд законопроектов, в том числе изменение в избирательное законодательство.

«Без саботажа надо принять избирательное законодательство. Но парламент остается очагом всяких политических интриг и непредсказуемого поведения. Тем более во время выборов мы видели, как экс-спикер пользовался своим положением, поэтому им до новых выборов надо самораспуститься», — предлагает Клара Сооронкулова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169366/
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