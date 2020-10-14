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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Мыктыбек Абдылдаев считает, что парламент должен объявить о самороспуске

Депутаты Жогорку Кенеша должны объявить о самороспуске. Об этом журналистам заявил член фракции «Бир бол» Мыктыбек Абдылдаев.

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По его словам, парламент не имеет морального права работать после того, как будет утвержден новый состав правительства.

«Мы собирались 6 и 10 октября. Но если у юристов есть сомнения, их надо разрешить. Я думаю, парламент сегодня исправит эту ошибку. Когда я открывал сессию, тоже придерживался каких-то действующих законов. Сегодня мы опять же вернулись к исходной позиции. Другой вопрос в том, что депутатам, отсутствующим на заседании 10 октября, надо было прийти и высказать свою позицию, а не сидеть в подполье умничать. Когда все успокилось, ситуация нормализуется, они вспомнили про законы и регламент. Где они были 7, 8, 9 октября? Я считаю, что парламент должен самораспуститься, чем раньше, тем лучше», — сказал Мыктыбек Абдылдаев.

10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента. Президент вернул постановление парламента о назначении Жапарова главой кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169180/
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