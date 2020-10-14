Эрнис Ашырбаев назначен помощником Садыра Жапарова

Эрнис Ашырбаев назначен помощником премьер-министра Садыра Жапарова. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Распоряжение о его назначении Садыр Жапаров уже подписал.

10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента. Президент вернул постановление парламента о назначении Жапарова. Сегодня по утверждению Садыра Жапарова в должности премьера депутаты проводят заседание в госрезиденции «Ала-Арча».