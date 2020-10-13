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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Президент вернул в парламент постановление об утверждении состава кабмина

Президент Сооронбай Жээнбеков вернул в Жогорку Кенеш постановление об утверждении программы, определении структуры и состава правительства. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Копии поступили в аппарат президента 12 октября. Уточняется, что в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции президент в трехдневный срок издает указ о назначении премьер-министра и остальных членов кабмина.

В случае если президент в вышеуказанный срок не издает указ о назначении премьер-министра и членов правительства, они считаются назначенными.

Аналогичная норма предусмотрена частью 5 статьи 25 Конституционного закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».

Вместе с тем отмечаем, что решения Жогорку Кенеша широко обсуждаются среди общественности. Ставится под сомнение легитимность принятых решений.

Согласно части 4 статьи 77 Конституции заседание парламента правомочно при условии присутствия на нем большинства от общего числа депутатов. В соответствии со статьей 82 Закона «О Регламенте Жогорку Кенеша» заседания ЖК и его органов правомочны при наличии кворума, при котором заседание считается законным, а принятые решения имеющими юридическую силу.

Согласно статье 1 Закона «О Регламенте Жогорку Кенеша» число присутствующих на заседании депутатов — количество депутатов Жогорку Кенеша, находящихся в зале заседаний и зарегистрировавшихся перед проведением голосования. Из этого следует, что наличие кворума означает физическое присутствие 61 депутата. Наличие доверенностей дает право на голосование, но не на формирование кворума.

По имеющейся информации на внеочередном заседании Жогорку Кенеша от 10 октября официально было озвучено о присутствии 51 депутата и дополнительно о наличии 10 доверенностей от других депутатов.

Тем самым кворум не был обеспечен, решения, принятые без кворума, считаются незаконными и не имеющими юридическую силу.

В связи с этим аппарат президента вернул предоставленные документы в парламент.

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169113/
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