Вторая волна COVID-19. Работу школ предлагается возобновить точечно

Предлагается запустить обучение в школах точечно, то есть с учетом эпидемиологической обстановки и наличия возможности обеспечить социальное дистанцирование учащимся. Об этом сегодня на заседании республиканского штаба сообщил министр образования и науки Каныбек Исаков.

Обсуждены вопросы возобновления учебного процесса в общеобразовательных учреждениях, спортивных школах, финансирования некоторых социальных программ. Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов отметил, что обстановка с каждым днем усугубляется. В Бишкеке, Чуйской, Баткенской и Ошской областях отмечается значительный рост случаев инфицирования COVID-19. Работа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции проводится в постоянном режиме. При этом актуальным остается вопрос финансирования сектора здравоохранения в части предоставления медицинской помощи больным, страдающим другими патологиями.

Каныбек Исаков доложил о совместной работе с Минздравом по возобновлению учебного процесса. В частности, о точечном возобновлении учебы. «В этом случае требуется решение органов местного самоуправления, где школы будут под строгим наблюдением департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора», — заметил он.

С 1 сентября в учебные заведения ходили только первоклассники, остальные занимались в дистанционном режиме. С 6 октября учебу в офлайн-режиме должны были начать ученики 2-6-х классов. Однако из-за беспорядков после парламентских выборов всех учащихся перевели на учебу онлайн.

Отметим, что дистанционную форму обучения ввели после вспышки коронавируса. В Кыргызстане в последние дни идет рост заболеваемости. За последние сутки выявили 343 случая. За последние трое суток скончались десять человек.