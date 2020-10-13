В Кыргызстане за сутки выявили 343 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 81 случай, в Оше — 18, в Чуйской области — 21, в Ошской — 46, в Иссык-Кульской — 17, в Джалал-Абадской — 77, в Баткенской — 83.

С марта в республике зарегистрировали 49 тысяч 871 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.