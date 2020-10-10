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Власть

Садыр Жапаров: Некоторые депутаты убежали в Алматы. В ЖК возмутились

Во время беспорядков 5-6 октября некоторые депутаты парламента убежали в Алматы. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша сообщил Садыр Жапаров.

По его словам, произошедшее в ночь на 6 октября не революция.

«Переворот — это захват власти, когда президент и другие легитимные органы бегут. У нас смена власти произошла путем народных волнений, но законным путем. Просто убежали депутаты парламента», — сказал Садыр Жапаров.

Нардепов это возмутило. После замечаний Садыр Жапаров вынужден был признаться, что имел в виду не то. «Извините, я просто слышал, что некоторые нардепы убежали в Алматы. Они, так некоторые говорят, до сих пор там», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168728/
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