Вице-спикер Жогорку Кенеша: Сооронбай Жээнбеков остается народным президентом

«Сооронбай Шарипович не менялся в худшую сторону, как стал президентом. Остался таким же добрым, доступным, простым, думающим, верующим, трудолюбивым и ответственным», — написала на своей странице в Facebook вице-спикер Жогорку Кенеша, депутат Аида Касымалиева.

Она отметила, что пришла в большую политику в команде Сооронбая Жээнбекова.

«Я не доверяю черному пиару, когда огромные ресурсы брошены на то, чтобы изо дня в день составлять нехороший образ того, кем не является президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Сооронбай Шарипович Жээнбеков — мой президент. Он — народный президент. Мы обязательно вернемся в правовое поле. Сохраним целостность и суверенитет государства», — написала она.

Накануне депутаты Жогорку Кенеша согласились объявить импичмент президенту и начали сбор подписей, но так его и не вынесли.