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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Депутаты согласились объявить импичмент президенту. Начался сбор подписей

Депутаты парламента согласились объявить импичмент президенту. Начался сбор подписей. Об этом 24.kg сообщила нардеп Наталья Никитенко.

По ее словам, сегодня прошла встреча, на которой присутствовали около 40 членов шестого созыва. «У моих коллег есть понимание, что нам необходимо собраться и провести заседание. Поскольку Жогорку Кенеш — единственный легитимный орган и только мы можем вернуть страну в правовое поле. Поэтому отсиживаться сейчас, отмалчиваться просто недопустимо. К тому же импичмент — это очень трудоемкая процедура и должна быть проведена в рамках закона. Учитывая экстренность ситуации, в сжатые сроки», — сказала Наталья Никитенко.

Но нужно понимать, чтобы решить самые злободневные для страны вопросы, в частности начать процедуру импичмента, избрать премьер-министра и сформировать правительство, нужен кворум.

Наталья Никитенко

Она добавила, что сегодня продолжались переговоры, чтобы провести в ближайшие дни заседание.

Ранее сообщалось, что не все нардепы поставили свои подписи под документом об импичменте. Среди них Мыктыбек Абдылдаев, которого часть депутатов выдвинула на пост спикера парламента.

Ранее Тилек Токтогазиев заявил, что его уже избрали временно исполняющим обязанности главы правительства.

Вчера стало известно о выдвижении на пост премьер-министра Садыра Жапарова.

Никто из организаторов нынешних событий и самозванцев не поясняет, почему они действуют вне правового поля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168212/
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