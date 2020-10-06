Мирлан Бакиров: Экстренное заседание парламента созвал спикер

Экстренное заседание парламента созвал спикер Дастанбек Джумабеков. Об этом журналистам сообщил вице-спикер Мирлан Бакиров.

По его словам, повестка дня пока неизвестна. Депутаты собираются.

«Я только что пришел. Депутатов пока мало. Заседание созвал спикер. Повестку не знаю», — сообщил Мирлан Бакиров.

Лидер «Мекеним Кыргызстана» не знает, где находится кандидат от их партии Искендер Матраимов.

«Да, выборы прошли с нарушением. Мы признаем решение ЦИК об отмене результатов выборов и согласны с требованием народа. Сейчас пытаемся все направить в правовое русло», — заявил он.

В конференц-зале гостиницы «Достук» 6-7 депутатов. Спикер Дастанбек Джумабеков отсутствует.

Мирлан Бакиров уточнил, что депутаты подписывают не одобрение кого-то на пост и. о премьер-министра, а свое присутствие на заседании. Подписали его всего 26 нардепов.

К ним присоединились осужденный Садыр Жапаров и лидер партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев.