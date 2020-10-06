Выборы-2020. Партия «Биримдик» готова пойти на повторные выборы

Партия «Биримдик» готова пойти на повторные выборы. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь политической организации Адилет Султаналиев.

Политическая партия "Биримдик" готова пойти на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша в случае их объявления. «Биримдик» призывает к этому и другие партии, преодолевшие 7% барьер. — Adilet Sultanaliev (@AdiSultanaliev) October 5, 2020

По его словам, «Биримдик» призывает к этому и другие партии, преодолевшие семипроцентный барьер.

Напомним, что на акцию протеста вышли представители 11 политобъединений, не согласные с итогами голосования: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру». Они потребовали отменить итоги выборов и назначить новые.

Акция протеста переросла в столкновения с силами правопорядка. Есть раненые.