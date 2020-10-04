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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В партии «Бир Бол» считают итоги голосования пирровой победой

Номер один в списке политической партии «Бир Бол» Алмамбет Шыкмаматов, комментируя предварительные итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша, завил 24.kg, что это пиррова победа.

По его словам, выборы проходили с большими нарушениями. «Я считаю, что итоги этого голосования можно поставить под сомнение. Выборы прошли очень нечестно и нечисто. Все мы видели, что происходило на участках — подвозы по форме № 2, подкупы, фальсификации. Такая кампания не делает чести никому», — считает Алмамбет Шыкмаматов.

В стране завершились выборы кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. По предварительным итогам голосования, 7-процентный барьер преодолели пять политических партий из 16, участвовавших в выборах.

Пока итоги голосования выглядят так:

  • «Биримдик» — 24 процента;
  • «Мекеним Кыргызстан» — 24 процента;
  • «Кыргызстан» — 9 процентов;
  • «Бутун Кыргызстан» — 7 процентов;
  • «Мекенчил» — 7 процентов.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/167480/
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