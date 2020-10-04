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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Сколько мест получат партии, преодолевшие барьер 7 процентов

В Кыргызстане завершились выборы кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. По предварительным итогам голосования, 7-процентный барьер преодолели пять политических партий из 16 участвовавших в выборах.

Пока итоги голосования выглядят так:

  • «Биримдик» — 24 процента;
  • «Мекеним Кыргызстан» — 24 процента;
  • «Кыргызстан» — 9 процентов;
  • «Бутун Кыргызстан» — 7 процентов;
  • «Мекенчил» — 7 процентов.

Если брать за основу эти данные, то места в парламенте могут распределиться следующим образом:

  • «Биримдик» — 41 мандат;
  • «Мекеним Кыргызстан» — 40 мандатов;
  • «Кыргызстан » — 15 мандатов;
  • «Бутун Кыргызстан» — 12 мандатов;
  • «Мекенчил» — 12 мандатов.

Согласно закону, распределение мандатов идет по специальной формуле. Сначала суммируется количество голосов, которые получили партии, преодолевшие 7-процентный порог. Полученная сумма делится на число мандатов — 120. Этот результат и есть квота для получения одного мандата.

Число голосов, полученных каждой партией, делится на квоту и итоговая цифра (сокращенная до целого числа) означает количество мандатов. Если остаются свободные мандаты, смотрят на дробную часть показателя (цифра после запятой): у кого она выше, у того и приоритет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167470/
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