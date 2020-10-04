Выборы-2020. Сколько мест получат партии, преодолевшие барьер 7 процентов

В Кыргызстане завершились выборы кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. По предварительным итогам голосования, 7-процентный барьер преодолели пять политических партий из 16 участвовавших в выборах.
Пока итоги голосования выглядят так:
- «Биримдик» — 24 процента;
- «Мекеним Кыргызстан» — 24 процента;
- «Кыргызстан» — 9 процентов;
- «Бутун Кыргызстан» — 7 процентов;
- «Мекенчил» — 7 процентов.
Если брать за основу эти данные, то места в парламенте могут распределиться следующим образом:
- «Биримдик» — 41 мандат;
- «Мекеним Кыргызстан» — 40 мандатов;
- «Кыргызстан » — 15 мандатов;
- «Бутун Кыргызстан» — 12 мандатов;
- «Мекенчил» — 12 мандатов.
Согласно закону, распределение мандатов идет по специальной формуле. Сначала суммируется количество голосов, которые получили партии, преодолевшие 7-процентный порог. Полученная сумма делится на число мандатов — 120. Этот результат и есть квота для получения одного мандата.
Число голосов, полученных каждой партией, делится на квоту и итоговая цифра (сокращенная до целого числа) означает количество мандатов. Если остаются свободные мандаты, смотрят на дробную часть показателя (цифра после запятой): у кого она выше, у того и приоритет.