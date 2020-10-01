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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Член ЦИК обратилась в Генпрокуратуру по факту рассылки SMS

Член ЦИК Гульнара Джурабаева обратилась в Генпрокуратуру с заявлением по факту массовой рассылки SMS якобы от имени партии «Реформа». Об этом 24.kg сообщила она сама.

По ее словам, в заявлении она просит ГП дать юридическую оценку действиям сотовых операторов MegaCom и Beeline KG за вмешательство в выборный процесс.

Отметим, сегодня многие абоненты получили сообщение провокационного содержания якобы от «Реформы».

В партии возмутились и потребовали от ЦИК и правоохранительных органов провести проверку, кто и на каком основании рассылает эти дискредитирующие SMS.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167126/
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