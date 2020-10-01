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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Кыргызстанцы получают провокационные SMS. Ответ операторов связи

В Кыргызстане абоненты мобильных операторов О!, Beeline и MegaCom получили SMS-сообщения якобы от политической партии «Реформа».

Пользователи социальных сетей распространили скриншоты сообщений. В тексте указывается, что политорганизация продолжит защищать и продвигать права геев.

В штабе партии «Реформа» заявили, что политорганизация не имеет никакого отношения к рассылке.

В пресс-службе MegaCom 24.kg сообщили, что мобильный оператор также не имеет отношения к рассылке. Более того, по данным компании, сообщения присылают из-за рубежа и, возможно, через официальный сайт компании.

«Через сеть данные SMS-сообщения не проходили, известно, что это международная рассылка. Наша компания не отправляет абонентам тексы такого характера. Заявки на рассылку SMS-сообщений от какой-либо политической партии к нам не поступало. По предварительным данным, сообщения пришли не ко всем абонентам, их рассылали выборочно, то есть у кого-то есть определенный пул номеров. Мы выясняем, из какой страны они пришли», — прокомментировали в компании.

В пресс-службе мобильного оператора О! также опровергли информацию о рассылке. В компании пояснили, что массовая рекламная SMS-рассылка абонентам не осуществляется.

«В связи с фактом провокационных рассылок от имени политических партий мобильный оператор О! поясняет следующее: компания не осуществляет рекламные SMS-рассылки, а также не передает данные абонентов третьим лицам согласно Конституции и закону о защите персональных данных», — проинформировали в пресс-службе.

В компании Beeline также прокомментировали ситуацию, отметив, что сотовый оператор и его деятельность находятся вне политики, не поддерживает и не выступает против политических партий и их отдельных кандидатов.

«К рассылке SMS, о которой идет речь в социальных сетях, компания не имеет никакого отношения. В настоящий момент нами выяснено, что сообщение поступило от SMS-агрегатора, который несет полную ответственность за содержание контента. Мы приложили все усилия, чтобы остановить эту рассылку и по нашей информации в данный момент она не продолжается», — сообщили в компании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167113/
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