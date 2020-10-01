Выборы-2020. В ЦИК предложили отказать горожанам в жалобе на лидера «Биримдика»

Рабочая группа ЦИК рекомендовала комиссии отказать в рассмотрении жалобы граждан на лидера партии «Биримдик» Марата Аманкулова. Решение принято на заседании.

Читайте по теме Выборы-2020. В ЦИК поступила жалоба на кандидата в депутаты Марата Аманкулова

Во время заседания отмечено, что заявители опирались на статью 28 Закона «О выборах» «Недопустимость злоупотреблений правом на проведение предвыборной агитации». Они требовали снять его с предвыборной гонки.

Но комиссия пришла к выводу, что видео снято в феврале 2020 года, а агитационная кампания началась 4 сентября. Следовательно, статья 28 не применима.

Ранее в соцсетях распространили видеозапись с выступлением Марата Аманкулова. На видео он говорит: «Тридцать лет показали, что нам надо возвращаться. На свободе хорошо, а дома лучше». Пользователи соцсетей расценили это заявление как попытку инициирования вхождения Кыргызской Республики в состав Российской Федерации. Сам Марат Аманкулов выступил с заявлением, подчеркнув, что его слова вырвали из контекста и это организованная провокация.

Отметим, что за три дня до даты выборов ЦИК не может снимать партию или отдельных кандидатов с гонки. Центризбирком вправе вынести предупреждение и оштрафовать.