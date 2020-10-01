Выборы-2020. В ЦИК предложили отказать горожанам в жалобе на лидера «Биримдика»

Рабочая группа ЦИК рекомендовала комиссии отказать в рассмотрении жалобы граждан на лидера партии «Биримдик» Марата Аманкулова. Решение принято на заседании.
Во время заседания отмечено, что заявители опирались на статью 28 Закона «О выборах» «Недопустимость злоупотреблений правом на проведение предвыборной агитации». Они требовали снять его с предвыборной гонки.
Но комиссия пришла к выводу, что видео снято в феврале 2020 года, а агитационная кампания началась 4 сентября. Следовательно, статья 28 не применима.
Ранее в соцсетях распространили видеозапись с выступлением Марата Аманкулова. На видео он говорит: «Тридцать лет показали, что нам надо возвращаться. На свободе хорошо, а дома лучше». Пользователи соцсетей расценили это заявление как попытку инициирования вхождения Кыргызской Республики в состав Российской Федерации. Сам Марат Аманкулов выступил с заявлением, подчеркнув, что его слова вырвали из контекста и это организованная провокация.
Отметим, что за три дня до даты выборов ЦИК не может снимать партию или отдельных кандидатов с гонки. Центризбирком вправе вынести предупреждение и оштрафовать.