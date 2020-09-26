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Власть
Сюжет: «Биримдик»

Заявление председателя партии «Биримдик» Марата Аманкулова

В социальных сетях распространяют запись видео, сделанного в декабре 2019-го в Москве, на одном из мероприятий. Лидера партии «Биримдик» Марата Аманкулова обвинили в предательстве, приписывая ему слова о том, что Кыргызстан должен войти в состав Российской Федерации.
 
Руководитель политической организации распространил текст своего заявления:
 
— Данное видео является провокацией. Это было культурное мероприятие, организованное в преддверии проведения Перекрестного года Кыргызстана и России в прошлом году в Москве.
 
На этом мероприятии обсуждался широкий круг историко-культурных вопросов сотрудничества с учетом общего цивилизационного пространства Евразии и культурно-исторических связей народов. Мое выступление являлось ответом на проникновенную речь Ивана Итуловича Белекова, депутата Государственной думы, бывшего председателя Эл курултая Республики Алтай, большого друга Кыргызстана, одного из самых больших сторонников идеи алтайской цивилизации.
 
Он говорил о нашей общей истории, общих корнях кыргызов и народов Евразии, роли кыргызского каганата, простиравшегося от Енисея до Каспия в древней евразийской истории.
Мои слова вырваны из контекста и использованы в грязных технологиях предвыборной кампании некоторых политических сил.
 
Марат Аманкулов
Считаю, что, вместо того чтобы заниматься провокациями и разделять народы, нужно поддерживать идеи интеграции в новых исторических условиях глобализации.
 
Политическая партия «Биримдик» базируется на патриотической платформе, и главными нашими ценностями являются наша независимость, суверенитет, территориальная целостность и безусловный приоритет национальных интересов Кыргызстана. Независимость — самое великое достижение нашего народа. Сохранение и укрепление государственности Кыргызстана — святая обязанность каждого гражданина.
 

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/166522/
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