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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

ПРООН передала ЦИК биометрическое оборудование для идентификации избирателей

Программа развития ООН в Кыргызстане передала ЦИК биометрическое оборудование для идентификации избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, оборудование предоставлено в рамках программы «Поддержка выборов в КР — 2020-2021», реализуемой при финансовой поддержке правительства Японии.

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова поблагодарила ПРООН и правительство Японии за помощь и поддержку. «Использование IT-оборудования в выборных процессах в республике доказало свою эффективность в ходе прошлого выборного цикла, и, надеемся, что предстоящие выборы депутатов Жогорку Кенеша 4 октября 2020 года пройдут так же прозрачно и справедливо», — сказала она.

По ее словам, ЦИК будет стараться и далее совершенствовать избирательный процесс в стране и делать его более продвинутым в технологическом плане с целью соответствия международным стандартам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166035/
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