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Власть

Россия и Кыргызстан готовы увеличить количество авиарейсов

На заседании Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству обсуждался вопрос об увеличении количества авиарейсов между двумя странами. Об этом сообщил вице-премьер-министр КР Эркин Асрандиев.

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Он напомнил, что с 21 сентября возобновлено авиасообщение с Россией. Рейсы будут осуществляться пока один раз в неделю двумя авиакомпаниями «Аэрофлотом» (РФ) и «Авиатраффиком» (КР).

«Сегодня мы обсудили вопрос о том, чтобы постепенно увеличить частоту этих рейсов», — сказал он.

Зампредседателя правительства России Алексей Оверчук отметил, что это станет возможно по мере улучшения эпидемиологической ситуации в России и Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166025/
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