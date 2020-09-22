Россия и Кыргызстан готовы увеличить количество авиарейсов

На заседании Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству обсуждался вопрос об увеличении количества авиарейсов между двумя странами. Об этом сообщил вице-премьер-министр КР Эркин Асрандиев.

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Он напомнил, что с 21 сентября возобновлено авиасообщение с Россией. Рейсы будут осуществляться пока один раз в неделю двумя авиакомпаниями «Аэрофлотом» (РФ) и «Авиатраффиком» (КР).

«Сегодня мы обсудили вопрос о том, чтобы постепенно увеличить частоту этих рейсов», — сказал он.

Зампредседателя правительства России Алексей Оверчук отметил, что это станет возможно по мере улучшения эпидемиологической ситуации в России и Кыргызстане.