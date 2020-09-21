Агиткараван партии «Мекеним Кыргызстан» прибыл в город Нарын

Чистая вода, доступная электроэнергия, строительство новых школ и многие другие вопросы были рассмотрены на встрече кандидатов в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» с избирателями, которая прошла в городе Нарыне.

В Нарынской области 127 сельских управ, и лишь 30 процентов из них обеспечены подачей чистой питьевой воды. Кандидаты в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» обещают плачевное положение дел исправить.

В списке приоритетных задач у политиков — добиться снижения тарифов на электроэнергию для жителей населенных пунктов на 50 процентов.

Помимо этого, политики пообещали избирателям вплотную заняться улучшением инфраструктуры города. В частности, будут проложены новые и отремонтированы старые тротуары, реабилитирована ирригационная сеть, установлены новые светофоры, налажена бесперебойная система уличного освещения. Затрагивает программа партии «Мекеним Кыргызстан» и другие не менее важные для нарынчан проблемы.

Встреча прошла в дружественной и доверительной атмосфере. Представители различных айыл окмоту смогли задать волнующие их вопросы, на которые были получены исчерпывающие ответы.

Партия «Мекеним Кыргызстан» — партия каждого кыргызстанца.

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 21.09.2020.