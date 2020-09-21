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Власть

Президент подписал указ о праздновании 30-летия независимости

Президент подписал указ о подготовке к празднованию 30-летия независимости Кыргызской Республики. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

31 августа 1991 года Верховный совет Республики Кыргызстан принял Декларацию о государственной независимости. В аппарате президента подчеркивают, что историческое значение этого документа заключается в том, что «он определил законность процессов становления независимости и конституционного развития страны».

Для обеспечения своевременной подготовки к проведению на высоком уровне празднования 30-летия независимости Кыргызстана правительству рекомендовано:

— образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, связанных с празднованием 30-летия независимости;

— утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 30-летия независимости до 1 декабря 2020 года;

— предусмотреть выделение необходимых финансовых средств из республиканского бюджета для подготовки и проведения мероприятий.

Контроль за исполнением указа Сооронбай Жээнбеков возложил на руководителя аппарата президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165833/
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