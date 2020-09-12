Кубатбек Боронов: Правительство высоко ценит труд медицинских работников

Кубатбек Боронов в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с состоянием Ала-Букинской территориальной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

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Больница рассчитана на 200 койко-мест. Ежегодно здесь получают медицинскую помощь 105 тысяч граждан.

В этом году в организации здравоохранения в Ала-Букинском районе и ее четырех подразделениях сделали капитальный ремонт: провели систему централизованной подачи кислорода и установили видеонаблюдение в каждой палате.

«От всей души хочу поблагодарить медицинских работников за проявленный профессионализм и стойкость в борьбе с COVID-19 и сохранении жизней сограждан. Правительство высоко ценит труд медицинских работников. Предпринимаются усилия по созданию соответствующих условий, отвечающих требованиям времени, в организациях здравоохранения. Во многих больницах в регионах идет капитальный ремонт. В то же время, согласно политике цифровизации, необходимо усилить работу по системе «Электронное здравоохранение». При полноценном внедрении данной системы качество ухода за пациентами повысится», — сказал Кубатбек Боронов.

В Ала-Букинской районной больнице делопроизводство перевели в электронный формат, электронные карты пациентов внесли в единую базу данных.