Выборы-2020. Генпрокуратура зарегистрировала 22 материала о нарушениях

Генпрокуратура зарегистрировала 22 материала о нарушениях законодательства в преддверии парламентских выборов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Утчоняется, что надзорный орган проводит мониторинг СМИ и интернет-ресурсов с целью недопущения нарушений избирательного законодательства.

Изучена 21 публикация, рассмотрение которых поручено органам внутренних дел.

«Всего в ЕРПП зарегистрировано 22 материала, досудебное производство осуществляется органами внутренних дел. Мониторинг публикаций показал, что в большинстве случаев указывается о нарушениях в виде фальсификации избирательных документов, злоупотребления административным ресурсом, подкупа избирателей и получения избирателем денежных средств», — сообщили в Генпрокуратуре.

Надзорный орган напомнил, что чиновники, члены избирательных комиссий, наблюдатели, религиозные деятели, учредители и представители благотворительных организаций, несовершеннолетние, иностранные граждане и организации не имеют права проводить агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы.

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Напомним, при проведении предвыборной агитации запрещаются пропаганда национальной, религиозной, межрегиональной вражды, гендерного и иного социального превосходства, призывы к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и нарушению целостности государства. Запрещается осуществлять подкуп избирателей в любых формах.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. 16 партий примут участие в выборах.