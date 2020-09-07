Выборы-2020. Представители «Бутун Кыргызстана» просят суд отменить решение ЦИК

В административном суде Бишкека началось рассмотрение жалобы партии «Бутун Кыргызстан» на решение ЦИК об отказе в регистрации списка партии.

Представитель политорганизации Юлия Богданова заявила, что истцы просят отменить решение ЦИК как незаконное. Она также отметила, что им не было предоставлено заключение рабочей группы об отказе в регистрации списка кандидатов и попросила предоставить его. Юлия Богданова просит вызвать в суд членов ЦИК, в частности главу рабочей группы Акылбека Эшимова. Юрист ходатайствовала, чтобы в суд были приглашены члены ЦИК Атыр Абдрахматова и Кайрат Осмоналиев.

Представители ЦИК выступили против приглашения их в суд, они оба в свою очередь ранее на заседании комиссии выступили против отказа в регистрации этой партии.

Председательствующая судья Анара Эгембердиева поддержала ходатайство юриста политобъединения.

Напомним, что большинство членов ЦИК проголосовали против регистрации партии «Бутун Кыргызстан».

Экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать «Бутун Кыргызстану» в регистрации на основании того, что лидер партии Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него бывшего нардепа.