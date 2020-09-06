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Власть

Еще один скандальный законопроект президент вернул в парламент с возражениями

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал возражение к Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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«В связи с наличием ряда оснований президент направил возражение к Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства» для выработки согласованного варианта», — уточнили в пресс-службе.

Скандальный документ был принят Жогорку Кенешем 25 июня 2020 года.

Напомним, что в него входит предложение правительства исключить пункт 3 статьи 442 УПК о рассмотрении уголовных дел по новым обстоятельствам согласно решению международной организации. Перед уходом на каникулы парламент поддержал эту инициативу.

Ранее юристы уже назвали упразднение этой нормы прямым нарушением конституционного права граждан на справедливость. Правозащитники просили Сооронбая Жээнбекова вернуть отредактированный вариант УПК в Жогорку Кенеш на доработку.

Глава государства справедливо посчитал, что принятие подобных правок может привести к ограничению конституционных прав каждого на защиту своих нарушенных прав и свобод всеми способами, не запрещенными законами, в том числе в соответствии с международными договорами обращаться в международные органы по правам человека, что недопустимо в реалиях демократического государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, здоровье, права и свободы.

Представлять возражения в Жогорку Кенеше уже нового, седьмого, созыва поручено главе МВД.

Стоит отметить, что Сооронбай Жээнбеков только за последний месяц возвращает в парламент второй документ с возражениями. 3 августа президент подписал возражение к не менее скандальному Закону «О манипулировании информацией», принятому ЖК 25 июня этого года.

«Свобода выражения мнения и свобода информации являются одними из фундаментальных прав человека, гарантированных как Основным законом страны, так и рядом международных и региональных договоров о правах человека, и играют ключевую роль в развитии демократического общества», — подчеркивается в этом возражении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164252/
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