Международное право пока защищает граждан Кыргызстана. Разбираемся почему

Пакет поправок в уголовное законодательство поступил в аппарат президента Кыргызстана.

В него входит и предложение правительства исключить пункт 3 статьи 442 УПК о рассмотрении уголовных дел по новым обстоятельствам согласно решению международной организации. Перед уходом на каникулы парламент поддержал эту инициативу.

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Юристы Коалиции против пыток уже назвали упразднение этой нормы прямым нарушением конституционного права граждан на справедливость. Правозащитники просят Сооронбая Жээнбекова вернуть отредактированный вариант УПК в Жогорку Кенеш на доработку.

Юристы отмечают, что изъятие этого пункта наносит удар по имиджу страны на мировой арене. Кыргызстан нарушает факультативный протокол в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах. Более того, разрушается процессуальный механизм отмены неправосудных приговоров.

Кыргызстан взял на себя международные обязательства по защите прав граждан 25 лет назад. Почему попытка лишить граждан законного права на справедливость несостоятельна и чем рискует страна, забывая об ответственности перед международным сообществом?

1 Кто может установить нарушение прав и свобод граждан Кыргызстана? Комитет ООН — единственный международный орган, который в соответствии с международным договором вправе установить факт нарушения прав и свобод человека при рассмотрении кыргызскими судами уголовного дела. Он учрежден на основании части IV Международного пакта о гражданских и политических правах.

2 Когда Кыргызстан взял на себя международные обязательства по защите прав граждан? Постановлением Жогорку Кенеша от 12 января 1994 года Кыргызская Республика присоединилась к Международному пакту о гражданских и политических правах и факультативному протоколу, принятым резолюцией Организации Объединенных Наций от 16 декабря 1966 года. Документ о присоединении вступил в силу 7 января 1995-го.

3 Что это значит? С 1995 года Кыргызстан признал компетенцию Комитета ООН по правам человека принимать и рассматривать сообщения от подлежащих его юрисдикции граждан, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения этим государством-участником какого-либо из прав, изложенных в пакте. Читайте по теме Лишив граждан права на справедливость, государство нарушило Конституцию Право кыргызстанцев обращаться в Комитет ООН за защитой, равно как обязанность республики восстанавливать нарушенные права по решениям этого международного органа, основано на международном договоре, а не на внутреннем законодательстве. Убрав эту норму из УПК, правительство и депутаты попирают свое обязательство перед международным сообществом и, в частности, перед Комитетом ООН. «Это не просто ошибка, это преступление государства по отношению к своим гражданам», — подчеркивают эксперты в области международного права.

4 Норму из УПК уберут и договор перестанет действовать? Поскольку существует ратифицированный республикой факультативный протокол, то, как отмечают юристы, ни конституционные изменения декабря 2016 года, ни изъятие из УПК абзаца 3 пункта 4 статьи 442 на компетенцию Комитета ООН по правам человека в отношении обращений граждан против Кыргызстана никакого влияния не оказывает.

5 В каком случае Кыргызстан может отказаться от международных обязательств? Чтобы лишить человека возможности просить защиты, необходимо денонсировать этот факультативный протокол в соответствии с процедурой, которая обязывает направить письменное уведомление на имя генерального секретаря ООН. Через три месяца пакт перестает действовать, а Кыргызстан официально войдет в число стран-изгоев.

6 Что обязан делать Кыргызстан как участник пакта и протокола? Республика обязана следовать закрепленным в них международным обязательствам. Каждое участвующее в нем государство должно обеспечить любому человеку, чьи права и свободы нарушены, эффективную защиту. То есть все ветви власти, включая судебную, ответят по всей строгости в случае игнорирования обязательств, предписанных этим протоколом. Создание любых законодательных или иных препятствий для предоставления признанных Комитетом ООН жертвам нарушений эффективных средств правовой защиты является грубейшим злоупотреблением со стороны Кыргызстана.