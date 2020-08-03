Президент подписал возражение к Закону КР «О манипулировании информацией»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Возражение к Закону Кыргызской Республики «О манипулировании информацией», принятому Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 июня 2020 года.

Президент Кыргызской Республики поддерживая основную концепцию данного закона — необходимость защиты прав и свобод каждого от недостоверной и ложной информации, распространяемой в сети Интернет, вместе с тем имеет следующие возражения.

Свобода выражения мнения и свобода информации являются одними из фундаментальных прав человека, гарантированных как основным законом страны, так и рядом международных и региональных договоров о правах человека, и играют ключевую роль в развитии демократического общества.

При этом основной закон нашего государства обязывает граждан уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц. Каждый имеет право на неприкосновенность его частной жизни, на уважение и защиту чести и достоинства.

Вместе с тем в период глобальной пандемии коронавирусной инфекции действия некоторых лиц, направленные на распространение ложной и недостоверной информации через социальные сети, создают угрозу причинения вреда жизни и/или здоровью граждан, общественному порядку и/или общественной безопасности, а также ущемляют права или охраняемые законом интересы прав и свобод граждан.

Принимая во внимание общественную значимость поднимаемого вопроса и вытекающую из этого необходимость обеспечения полноты правового регулирования в данной сфере, предлагается пересмотреть редакцию закона, в частности субъектов правоотношений, механизмов реализации и технических аспектов регулирования данного закона с привлечением представителей общественности, экспертного сообщества и государственных органов.

«Считаю необходимым обеспечить рассмотрение данного закона с учетом прав человека, проводимой государственной политики, возможностей технологий и устойчивого развития государства.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 64 и частью 2 статьи 81 Конституции Кыргызской Республики, возвращаю Закон Кыргызской Республики «О манипулировании информацией», принятый Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 июня 2020 года, для выработки согласованного варианта.

При этом представление настоящего Возражения при его рассмотрении в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики возлагаю на министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики», — говорится в Возражении.