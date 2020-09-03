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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Депутаты Жогорку Кенеша приостановили работу до 2 октября

Депутаты Жогорку Кенеша приостановили работу до 2 октября. Постановление принято сегодня.

Торага Дастанбек Джумабеков отметил, что это будет честно перед лицом избирателей. Большинство парламентариев баллотируются в седьмой созыв, и чтобы они не использовали трибуну для агитации, лучше сделать перерыв в работе и провести время, встречаясь с избирателями на местах. Нардепы согласились.

Какие партии войдут в избирательный бюллетень, ЦИК должна объявить не позднее сегодняшего дня, 3 сентября. 4 сентября начинается агитация. Она заканчивается в день тишины — 3 октября.

В день тишины состоится голосование вне помещений.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163956/
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