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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

12 процентов избирателей не прошли биометрию. Время есть только до 19 сентября

В Кыргызстане 495 тысяч граждан, или 12,61 процента избирателей не сдали свои биометрические данные. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Акрам Мадумаров.

По его словам, граждане, желающие воспользоваться своим избирательным правом, могут сдать биометрические данные до 19 сентября.

«Без биометрических данных вы не можете проголосовать. Поэтому мы просим граждан сдать свои биометрические данные, а также проверить себя в списке избирателей», — сказал Акрам Мадумаров.

В стране открыто 2 тысячи 464 избирательных участка, из них 44 — за рубежом.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163955/
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