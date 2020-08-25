Кубатбек Боронов обещает обеспечить учителей и школьников современной техникой

В Кыргызстане у 65 тысяч 615 учеников нет смартфонов. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, в настоящий момент в планах правительства обеспечить учителей и школьников современной техникой в рамках дистанционного образования.

«Предварительный мониторинг также показал, что в 4 тысячах 782 семьях нет телевизоров. Проблему с обеспечением техникой помогут решить доноры. Мобильные операторы предоставят бесплатный интернет. Учителя проходят месячник обучения по программе «Электронный учитель». Азиатский банк развития обеспечит 10 школ современными кабинетами химии, биологии и физики. В рамках проекта Всемирного банка «Образование во имя будущего» 1 тысячу 200 школ по республике обеспечат компьютерной техникой», — сказал Кубатбек Боронов.